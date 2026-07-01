Summerville è sempre più lontano dalla Roma. L'esterno olandese era finito nel mirino dei giallorossi, ma il suo futuro rischia di essere ancora in Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK il giocatore del West Ham è finito nel mirino del Manchester United che è pronto a spendere 50 milioni di sterline. Una cifra troppo alta per le casse dei giallorossi che dovranno spenderne una simile per Greenwood. Summerville era uno degli obiettivi principali di Gasperini, ma l'ottimo Mondiale disputato (due gol) ha fatto aumentare il prezzo. A spaventare i giallorossi anche le alte richieste del calciatore che ha chiesto 6 milioni netti d'ingaggio. La Roma cambierà obiettivo per rinforzare la fascia sinistra.