Per la Roma 11mila km di viaggi

Giocare in Bulgaria, Ucraina e Norvegia in autunno inoltrato risulta seccante sul piano climatico.

Lunghi viaggi attendono Mourinho e la Roma in Conference League. Nel girone i giallorossi, come riportato su Il Messaggero, affronteranno i bulgari del CSKA Sofia, gli ucraini dello Zorya e i norvegesi del Bodo. Il problema è pero duplice e riguarda poco gli aspetti tecnici. Va sottolineato come giocare in Bulgaria, Ucraina e Norvegia (poco sotto il Circolo Polare Artico) in autunno inoltrato risulti seccante sul piano climatico. Poi c’è da mettere bene in luce le distanze. Tra i viaggi di andata e ritorno la Roma percorrerà in tutto 11.200 chilometri. Il salto dell’ostacolo del girone garantirà 1,6 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi di finale.