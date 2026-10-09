La maxi sosta di tre settimane è passata, ora si torna a fare sul serio. Nessuna interruzione per un mese, ma un vero e proprio tour de force. Nove partite in 28 giorni, un ciclo infernale nel quale Gasperini dovrà fare affidamento su tutti. Nella prima parte di stagione il turnover è stato ridotto all’osso. Adesso si volta pagina. Domenica la sfida col Como. Un match d’alta classifica per mantenere il primato e godersi senza nubi le ore che porteranno al ritorno nella Capitale di José Mourinho, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Tra nove giorni un altro incrocio col passato col Genoa di De Rossi (eventuale esonero permettendo). Poi in sequenza Slovan Bratislava, Napoli, Cagliari, Udinese, Manchester United e Parma. Cinque partite su nove saranno in trasferta e il tempo di recuperare tra una e l’altra sarà pochissimo. Gasperini – almeno per un’altra settimana – dovrà rinunciare a Cristante, ma può contare su tutti gli altri componenti della rosa. La prima novità, quindi, a Como sarà de Roon che è finalmente pronto per giocare la sua prima gara da titolare. Le rotazioni più attese sono quelle in avanti. Castro si è visto ancora poco complice un Malen in splendida forma, ma che non potrà giocarle tutte. Staffette in vista anche sulla trequarti. Soulé, Mora e Pellegrini sono pronti. Matias è stato il più utilizzato dei tre nelle prime giornate, Rodrigo scalpita dopo tre panchine di fila e Lorenzo dopo sei mesi è al 100%. Chi giocherà domenica? Il tecnico aspetta di rivedere l’argentino in campo (ieri seduta defaticante) e poi prenderà una decisione. In vantaggio c’è l’ex Porto, più indietro Pellegrini che non scende in campo da aprile. Le chance non mancheranno e la soluzione più logica è quella di vedere Rodrigo domenica, Soulé col Real e il numero sette col Genoa. Rotazioni necessarie.