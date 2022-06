Per Celik manca solo un milione

Davide Frattesi vive in un limbo: vuole la Roma, ma il Sassuolo non lo libera si legge su Il Messaggero. Nei prossimi giorni Tiago Pinto incontrerà l’agente del giocatore per limare alcuni dettagli sull’accordo che prevede un contratto di cinque anni a 2 milioni più bonus a salire. In difesa, balla ancora un milione nella trattativa da Roma e Lille per Celik. Il giocatore ha trovato l’accordo con il club, ma non è libero di volare nella Capitale e sottoporsi alle visite mediche.