Pellegrini rimane in infermeria: a forte rischio la gara del Ferraris

Lorenzo Pellegrini resta in infermeria e potrebbe quindi saltare la partita contro il Genoa, domenica sera allo stadio Ferraris. Il ginocchio sinistro è dolorante e i dieci giorni di terapie e riposo non hanno sortito gli effetti sperati, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Contro il Venezia ha stretto i denti, grazie agli antidolorifici, ma non avrebbe dovuto giocare perché così ha peggiorato la situazione, facendogli perdere anche la Nazionale. Lorenzo si è infortunato al ginocchio in un allenamento di tre settimane fa subendo una contusione in partitella. Poi, durante il riscaldamento di Roma–Milan, Vina inavvertitamente gli ha dato il colpo di grazia. Da quel giorno in poi l’arto si è infiammato e gonfiato, il dolore è aumentato e aver giocato due partite di campionato ha appesantito la situazione.