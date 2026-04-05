Pellegrini, ora conta soltanto il campo

Si accendono i riflettori di San Siro. Per alcuni sarà la prima volta, per altri forse l’ultima. E tra quelli in bilico c’è anche Pellegrini. Gasperini ancora una volta gli affiderà le chiavi della trequarti: nelle ultime 8 in Serie A è sempre partito titolare e col Bologna in Europa League ha trovato il gol andata e ritorno. La rete in questo stadio gli manca dal 2016, col Sassuolo. Il passato non conta e il focus è solamente su presente e futuro che sono strettamente legati. In stagione Pellegrini è il secondo giocatore ad aver contribuito a più gol tra campionato e coppa (10), davanti a lui Soulé con 13. E questa sera dovrebbe ricomporsi la coppia alle spalle di Malen. Nelle ultime otto giornate servirà il Lorenzo versione ‘magnifico’ per provare finalmente a tornare in Champions League. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Tra i tanti giocatori in scadenza Pellegrini è forse l’unico che può ancora sperare nel rinnovo. Il rapporto con Gasperini è ottimo e non si opporrebbe all’eventuale prolungamento, anzi. Il discorso è stato già affrontato in un colloquio privato ma tutto dipende anche dal futuro dello stesso tecnico. In caso di permanenza le percentuali si alzerebbero, se dovesse andare via sarebbe più complicato perché a decidere sarà la società che ha come obiettivo quello di abbattere il monte ingaggi. Siamo certi che se dipendesse dall’allenatore anche il contratto di Dybala verrebbe quantomeno discusso.