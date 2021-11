Pellegrini, lesione muscolare: torna in campo l’anno prossimo

Il capitano ieri ha svolto l’ecografia a Trigoria e oggi o domani si sottoporrà anche a risonanza magnetica

Lorenzo Pellegrini alza bandiera bianca per una lesione muscolare al quadricipite della coscia destra. Ieri ha svolto l’ecografia a Trigoria e oggi o domani si sottoporrà anche a risonanza magnetica. Se la diagnosi sarà confermata, rientrerà per la partita contro il Milan del 6 gennaio 2022. Mourinho dovrà fare a meno di Pellegrini, oltre che per i big match con Inter e Atalanta, anche nelle partite con Bologna, Spezia e Sampdoria e quella di Conference League a Sofia. Svanito l’effetto la fitta è aumentata, l’arto si è gonfiato ed ha dovuto rinunciare alla Nazionale. Cristante e Villar, positivi al Covid, sono in attesa dell’esito del tampone. Con esito negativo torneranno ad allenarsi.