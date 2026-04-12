Pellegrini ko un mese, torna nel derby. Wesley sta meglio ma i medici frenano

Pellegrini si ferma ancora. "Lesione al flessore della coscia destra", questa la comunicazione del club dopo gli esami strumentali. Tempi di recupero di circa quattro settimane e rientro possibile tra la trasferta di Parma e il derby. Si tratta della diciassettesima lesione muscolare per i giocatori della Roma (seconda per Pellegrini), un numero che per i più scaramantici non porta fortuna e che evidenzia ancora una volta la fragilità dei componenti della rosa giallorossa. Fuori per problemi più o meno simili a quelli del numero sette ci sono anche Mancini, Wesley e Koné. Gasperini - neanche a dirlo - li vorrebbe tutti e tre a disposizione per la sfida contro l'Atalanta. Addirittura, si aspettava il terzino nella lista dei convocati già venerdì contro il Pisa ma è stato frenato dallo staff medico. Altre tensioni - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - nulla di nuovo. Verso la via del recupero anche Koné che ha voglia di tornare in mezzo al campo. Lo stesso discorso vale per Mancini uscito per un infortunio nel match di Pasqua contro l'Inter. Difficile aspettarseli già da domani con il resto del gruppo, ma la speranza è di riaverli al 100% durante la settimana. C'è anche Dybala che freme e vorrebbe tornare sabato, ma per lui i tempi rischiano di essere leggermente più lunghi. Ha iniziato a lavorare sul campo ma la data cerchiata sul calendario è quella del 25 aprile, giorno della sfida col Bologna.