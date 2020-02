Peggior partenza dopo la sosta di Natale degli ultimi 45 anni

I milletrecento tifosi giallorossi presenti in trasferta non accettano la resa di Bergamo, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Fischiano e contestano la squadra. Alzano la voce nel settore ospiti del Gewiss stadium, La Roma si è fermata ormai 2 mesi fa: 4 punti in 7 partite di campionato (con 5 sconfitte che poi, in questo 2020, sono addirittura 6 in nove match).

Dopo 45 anni, ecco la peggior partenza dopo la sosta di Natale. Ma il ko di Bergamo, il terzo di fila dopo le cadute contro il Sassuolo e il Bologna, diventa il più angosciante: l’Atalanta quarta è a più 6 punti e ha pure il vantaggio negli scontri diretti (0-2 all’Olimpico nella gara d’andata).

Friedkin come Pallotta: la partecipazione alla nuova edizione della Champions League è fondamentale per l’equilibrio dei conti del club. Restare fuori per il secondo anno di fila farebbe scattare automaticamente il ridimensionamento. E in questo senso non avrebbe la certezza di restare nemmeno l’allenatore portoghese. Sotto esame come la sua rosa ormai sfiorita.

Mancanza di attenzione e di preparazione. E già 9 punti persi in rimonta nelle 24 partite di campionato che adesso pesano proprio nella corsa Champions. Dopo 3 pareggi, ecco il 1° ko, arrivato nella notte da dentro o fuori.