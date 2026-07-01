Paulo Dybala è pronto a firmare il rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano la trattativa con la Roma è ai dettagli finali, non appena ci sarà l'ultimo ok dei Friedkin arriverà anche l'ufficialità. L'argentino ha avvisato anche il Boca e altri club interessati che si legherà per altre due stagioni ai giallorossi. I gialloblu avevano provato in extremis a convincere il numero 21 che però ha sempre messo la Roma in cima alla lista. Vicino anche Celik che si legherà per altri tre anni: pronto un ingaggio da quasi tre milioni l'anno. Nei prossimi giorni ci sarà un contatto con l'agente di Pellegrini: Lorenzo ha voglia di rimanere in giallorosso.