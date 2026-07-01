I sardi hanno aumentato la proposta per evitare l'inserimento di Sassuolo e Palermo
La Roma "vince" il braccio di ferro col Cagliari. Nella giornata di ieri il club giallorosso avevano momentaneamente bloccato il trasferimento del centrocampista giallorosso che sabato aveva svolto le visite a Villa Stuart. La firma sul contratto, però, non era arrivata. Il motivo? I sardi avevano provato a cambiare le condizioni dell'affare e il club giallorosso che ha anche ottenuto una proroga dalla Uefa per la formalizzazione delle cessioni aveva detto 'no'. Altri contatti ci sono stati questa mattina e i sardi hanno alzato l'offerta che prima era di 5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Sul giocatore erano pronte ad inserirsi il Sassuolo e soprattutto il Palermo che avrebbe messo più soldi sul piatto. Decisiva anche la volontà del calciatore che ha voglia di giocare in Serie A. Tra stasera e domani è atteso il comunicato. La Roma continua col suo diktat: non si svende nessuno.
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