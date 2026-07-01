La Roma "vince" il braccio di ferro col Cagliari. Nella giornata di ieri il club giallorosso avevano momentaneamente bloccato il trasferimento del centrocampista giallorosso che sabato aveva svolto le visite a Villa Stuart. La firma sul contratto, però, non era arrivata. Il motivo? I sardi avevano provato a cambiare le condizioni dell'affare e il club giallorosso che ha anche ottenuto una proroga dalla Uefa per la formalizzazione delle cessioni aveva detto 'no'. Altri contatti ci sono stati questa mattina e i sardi hanno alzato l'offerta che prima era di 5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Sul giocatore erano pronte ad inserirsi il Sassuolo e soprattutto il Palermo che avrebbe messo più soldi sul piatto. Decisiva anche la volontà del calciatore che ha voglia di giocare in Serie A. Tra stasera e domani è atteso il comunicato. La Roma continua col suo diktat: non si svende nessuno.