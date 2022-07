Paulo, un fenomeno anche social: un brand vivente che vale milioni

Ne ha 47,8 su Instagram , 15 su Facebook e 2,2 su Twitter. Un anno fa il sito americano Sportspro ha diffuso il ranking Zoomph, basato sull’attività social degli atleti più influenti e Dybala è risultato essere il calciatore più appetibile sul mercato. Il quinto nella classifica generale dietro a Simone Biles, Naomi Osaka e Ashlyn Harris. La sua “Dybala Mask” è diventata un gesto emulato da migliaia di giovani in tutto il mondo.

Su Instagram è il terzo giocatore con più follower dopo Pogba e Ibrahimovic. Sotto di lui il vuoto. Per incontrare un giocatore della Roma bisogna arrivare fino al nono posto con El Shaarawy che viene seguito da 5,1 milioni di persone. Portare Dybala a Roma, dunque, non significa esclusivamente acquistare un calciatore con doti tecniche fuori dall’ordinario, ma vuole dire anche ingaggiare un brand e mettergli addosso la scritta AS Roma.