Paulo pensa al Boca: “Sarebbe bello giocare con Paredes”

Quattro partite dividono la Roma dal traguardo finale e il mese di maggio potrebbe essere l'ultimo per Dybala nella Capitale. La clessidra sta per esaurirsi, il contratto scadrà il 30 giugno e contatti per il rinnovo non ce ne sono stati. A Bologna si è rivisto in campo nell'ultimo quarto d'ora dopo tre mesi e ha voglia di riportare la Roma in Champions e magari riuscire a strappare la convocazione per il Mondiale. in un'intervista a 'Lo del Pollo'. Paulo ha poi strizzato l'occhio al Boca Juniors: "Oggi gioco per la Roma e difendo questa maglia, ma nel calcio non si sa mai cosa può accadere. Sarebbe bellissimo ritrovare Paredes". A fine stagione prenderà la sua decisione, ma la sensazione è che le strade si divideranno. Nel presente, invece, c'è la Fiorentina. La Joya ci sarà, ma difficilmente partirà titolare. Tutto pronto per il ritorno di Koné che hasmaltito la lesione al bicipite femorale, attesa per Dovbyk che punta a tornare tra i convocati tra lunedì e la trasferta di Parma. Per la sfida con la viola sono stati già staccati 58mila biglietti, per il derby oltre 45mila