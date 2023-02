Paulo già corre e punta il Salisburgo. Giovedì vuole guidare la rimonta

Paulo Dybala sta tornando e dovrebbe tarcela per la delicatissima sfida valida per il ritorno dei play-off di Europa League all'Olimpico contro il Salisburgo (ieri vincente in campionato per 3-1 contro il Tirol). Una gara da dentro o fuori in cui i giallorossi partono da un passivo di 1-0 e per passare il turno dovranno segnare almeno due gol senza subirne, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. L'argentino potrebbe rivelarsi determinante in uno scacchiere che fatica a concretizzare quando lui non c'è. È il cannoniere della squadra (11 reti segnate), è il secondo ad aver fornito più assist (7) e sta trovando il feeling con Abraham. L'inglese tende a sbagliare troppo sotto porta, Dybala ha compensato gli errori con una stagione fin qui da fuoriclasse. L'infortunio subito alla Red Bull Arena, però, ha messo in allarme José che ha acconsentito al cambio all'intervallo. Paulo ormai si sa gestire, conosce il suo corpo e la reazione dei suoi muscoli. Durante il primo tempo in Austria ha sentito un "pizzico" alla coscia sinistra e ha chiesto di essere sostituito. L'indomani si è sottoposto ai controlli di routine che non hanno evidenziato lesio-ni, ma solo un sovraccarico muscolare. Essersi fermato in tempo è stata una scelta saggia che accorcerà al minimo il periodo di stop, se avesse continuato a giocare sopra il dolore le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori.