Paulo, è sempre tabù con le big. “Manca coraggio”

Da quando Paulo Fonseca è sulla panchina della Roma ha battuto solo 3 volte su 15 partite “le big” della Serie A. Milan, il Napoli e la Juventus. Poi solo pareggi o sconfitte, vedi ieri sera. “Non abbiamo avuto coraggio e loro hanno meritato. Avevamo cominciato bene ma poi non siamo riusciti a fare tre passaggi di fila” il commento del tecnico a fine gara.

Adesso però bisogna riordinare le idee, per questo il protoghese ha dato un giorno di riposo alla squadra che si ritroverà domani a Trigoria nella speranza che in gruppo ci siano anche Mancini e Veretout, usciti malconci dalla trasferta e che saranno valutati per la sfida di giovedì sera contro lo Young Boys.