Dentro Zaniolo, Bruno Peres e Ibanez. Fuori Cetin, Smalling e Pastore. L’argentino è l’ultimo escluso da Fonseca in vista della partenza per Duisburg. Come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, l’assenza del difensore inglese era scontata ormai da giorni, così come quella di Cetin. Per El Flaco invece ha influito il problema all’anca. In extremis ha trovato posto Cengiz Under. Nel Siviglia invece c’è a sorpresa Gudelj, risultato positivo al covid domenica scorsa.