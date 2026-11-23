"Siamo tutti famiglia oggi". E come in ogni famiglia che si ritrova a tavola la domenica, si finisce per parlare un po' di tutto: della Roma, di tennis, dei figli e delle piccole vicende quotidiane. Anche quando a capotavola siede il Papa, scrive Il Messaggero. È accaduto nell'Aula Paolo VI, trasformata per un giorno in un immenso ristorante della solidarietà, dove Leone XIV ha pranzato insieme a 1.300 persone in difficoltà, ospiti di un evento benefico organizzato dalla Croce Rossa Italiana. Ma di che cosa si parla quando si ha il privilegio di pranzare accanto al Pontefice? A svelarlo è stato uno degli invitati, Massimiliano Valentini, romano, da tempo vicino ai padri agostiniani. "Di tennis e della Roma", ha raccontato sorridendo. E poi della famiglia, della vita di tutti i giorni, di argomenti senza particolare solennità. "Praticamente come accade nei pranzi domenicali".