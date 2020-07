Pallotta, applausi a tutti: “Ottimo lavoro”. Fonseca: “Adesso conta solo il Siviglia”

“Un’altra vittoria meritata e una grande serie di risultati dalla squadra. Ottenere 19 punti sugli ultimi 21 non è facile con tante partite in così poco tempo. Ottimo lavoro di Paulo, del suo staff e di tutti i giocatori. C’è ancora molto da giocare in Europa League“. Pallotta fa i complimenti a Fonseca e lo spinge a chiudere bene la stagione in coppa, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Il portoghese, con il record giallorosso di 38 gol (su 74 totali) in trasferta in 18 partite, accetta la sfida lanciata dal presidente: “Tutti dicono che possiamo vincere il trofeo, è quello che vorrebbero i tifosi. Noi ci proveremo, anche se incontriamo un’avversaria forte che sa bene come si vince l’Europa League. Stiamo meglio, la squadra è motivata e sicura”.