Ostentazione, tradimenti, denaro, alcol e supercar. Tutti ingredienti che fanno parte della vita social di Wesley França, il calciatore della Roma arrivato nella Capitale nell'estate del 2025 e diventato in un anno uno dei pilastri in campo della Roma di Gasperini. I problemi sorgono quando, fuori dal terreno di gioco, quella disciplina che si vede ogni domenica viene a mancare. Non una novità a Trigoria, basti ricordare Radja Nainggolan che in passato ha tenuto una diretta Instagram a Capodanno da ubriaco. Anche nel caso del brasiliano, va fatta distinzione tra il giocatore e l'uomo che vuole apparire su TikTok. Uno degli ultimi post dell'esterno sembra uscito da un video rap: mazzette di banconote da 50 euro sistemate davanti alla postazione da gaming e due orologi preziosi da diverse migliaia di euro. Da dove vengano tutti quei soldi, se siano solamente delle riproduzioni oppure banconote autentiche, non è dato saperlo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Qualche polemica è scaturita anche per il video con Pierino, un ristoratore influencer al quale i carabinieri del Nas hanno sospeso l'attività per carenze igienico-sanitarie. E poi c'è quella passione per i videogiochi, uno dei suoi preferiti è "171" il GTA brasiliano che si svolge tra trafficanti di armi, pestaggi e sparatorie tra gang e nel quale Wesley ha un suo personaggio (con tanto di maglia della Roma). Lo scorso luglio ha pubblicato un filmato nel quale mostrava alla moglie Amanda Martins alcuni accessori virtuali acquistati su Counter-Strike (un gioco online), tra cui un coltello digitale pagato oltre duemila euro. E se la vita virtuale è abbastanza movimentata, anche quella in famiglia non è da meno. Ieri la moglie dell'esterno è stata protagonista di uno sfogo durissimo nel quale lo accusa di reiterati tradimenti: "Lui non mi deve più niente, perché oggi siamo separati"