Le parole di Allegri nell'immediato post partita di Napoli-Roma continuano a far discutere. "Gli hanno messo la Champions in tasca", questa la frase che ha mandato su tutte le furie i giallorossi. Ha detto la sua anche Antonio Cassano durante la puntata di 'Viva el Futbol': "Spero non siano vere quelle parole di Allegri, se fossero vero andrebbe radiato. Dopo due minuti il Milan stava vincendo contro il Cagliari all'ultima giornata e ha fatto dei disastri nel finale di stagione. De Laurentiis parla di serietà e ha in casa la persona peggiore del calcio italiano. Ha detto delle cose gravissime. È la causa delle disfatte degli ultimi dieci anni. Per sei mesi non dovrebbe allenare". Ieri Gasperini aveva provato a smorzare gli animi: "Non devo aggiungere altro, sono state parole infelici". Allegri ha ricevuto due giornate di squalifica.