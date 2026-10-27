Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il Cagliari è in caduta libera, sono in difficoltà e la Roma ne deve approfittare. È importante trovare i tre punti e con la qualità dei giocatori può farcela. Poi deve iniziare anche a fare punti in Champions League contro il Manchester United. La Roma a gennaio deve prendere un attaccante al posto di Mora”.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): "Siamo alla sesta partita di un ciclo di nove e temo che possano sentirsi le fatiche fisiche e mentali delle gare precedenti. La Roma deve vincere per continuare ad aggiungere consapevolezza ed autostima e spero ci riesca senza faticare troppo”.