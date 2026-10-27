Saranno almeno 1300 i tifosi giallorossi presenti alla Dacia Arena. I biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati nel giro di pochi giorni, tutto esaurito anche nel settore vicino e molto probabilmente sarà pieno di romanisti. Le due tifoserie, infatti, sono legate da un'amicizia tra ultras. E diversi sostenitori saranno sparsi anche nelle altre parti dello stadio. Il match è in programma sabato alle ore 18, tre giorni prima della trasferta di Manchester. Anche all'Old Trafford ci sarà un esodo dei tifosi giallorossi. Oltre 3000 arriveranno in Inghilterra per la partita.