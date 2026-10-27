Sabato il match alla Dacia Arena. Sold out i 1300 tagliandi

Redazione
Screenshot 2026-10-26 alle 14.46.38

Gasperini sugli infortunati: "Koné torna dopo la sosta. Svilar spero per Manchester"

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Saranno almeno 1300 i tifosi giallorossi presenti alla Dacia Arena. I biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati nel giro di pochi giorni, tutto esaurito anche nel settore vicino e molto probabilmente sarà pieno di romanisti. Le due tifoserie, infatti, sono legate da un'amicizia tra ultras. E diversi sostenitori saranno sparsi anche nelle altre parti dello stadio. Il match è in programma sabato alle ore 18, tre giorni prima della trasferta di Manchester. Anche all'Old Trafford ci sarà un esodo dei tifosi giallorossi. Oltre 3000 arriveranno in Inghilterra per la partita.

Udinese Calcio v AS Roma - Serie A TIM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti