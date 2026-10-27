Nessuna ricaduta per l'argentino che tornerà sabato contro l'Udinese
Gasperini sugli infortunati: "Koné torna dopo la sosta. Svilar spero per Manchester"
Questa sera la Roma affronterà il Cagliari allo stadio Olimpico. Gasperini ha diramato la lista dei convocati e tra gli assenti c'è Dybala. L'argentino era tornato ad allenarsi col resto del gruppo, ma lo staff medico ha preferito non rischiarlo. Nessuna ricaduta ma sarà a disposizione per la trasferta di Udine. Convocato il baby Camara. Out anche Svilar e Koné.
Roma-Cagliari, i convocati di Gasperini
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara
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