Nessuna ricaduta per l'argentino che tornerà sabato contro l'Udinese

Redazione
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Gasperini sugli infortunati: "Koné torna dopo la sosta. Svilar spero per Manchester"

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Questa sera la Roma affronterà il Cagliari allo stadio Olimpico. Gasperini ha diramato la lista dei convocati e tra gli assenti c'è Dybala. L'argentino era tornato ad allenarsi col resto del gruppo, ma lo staff medico ha preferito non rischiarlo. Nessuna ricaduta ma sarà a disposizione per la trasferta di Udine. Convocato il baby Camara. Out anche Svilar e Koné.

Roma-Cagliari, i convocati di Gasperini

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Dybala AS Roma v FC Internazionale

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara

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