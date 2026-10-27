Questa sera la Roma affronterà il Cagliari allo stadio Olimpico. Gasperini ha diramato la lista dei convocati e tra gli assenti c'è Dybala. L'argentino era tornato ad allenarsi col resto del gruppo, ma lo staff medico ha preferito non rischiarlo. Nessuna ricaduta ma sarà a disposizione per la trasferta di Udine. Convocato il baby Camara. Out anche Svilar e Koné.

Roma-Cagliari, i convocati di Gasperini

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara