Tocca ancora a Gollini. Questa sera contro il Cagliari Pier Luigi difenderà ancora i pali della porta giallorossa. In Serie A ha collezionato due clean sheet con Como e Genoa, l'altro invece in Champions League contro lo Slovan Bratislava. Con Real Madrid e Napoli, invece, ha subito sette gol. Luci e ombre ma il portiere ha dimostrato di essere affidabile. Contro gli azzurri è stato croce e delizia: decisivo su Politano e Olivera, ma incerto sul terzo gol di McTominay. I numeri, però, non sono negativi. Gollini ha registrato il 77% di parate (tra i portieri con almeno tre partite giocate) come Maignan del Milan. Davanti a lui solamente Caprile (78%), Svilar (81%) e Mandas (86%). Anche sabato contro l'Udinese partirà lui dal primo minuto, ma Mile è pronto a tornare. Giovedì effettuerà una risonanza in Belgio, poi tornerà nella Capitale. L'obiettivo è averlo a Manchester in Champions o col Sassuolo nell'ultima giornata prima della sosta. Svilar scalpita, ma per il momento la porta giallorossa è al sicuro.