Orgoglio Camara: “Io con i numeri 1”

Mady Camara si è approcciato all’universo Roma in punta di piedi, consapevole che si tratta dell’occasione più importante della sua vita professionale. Un ragazzo genuino che si presenta ammettendo: "I grandi campioni con cui adesso gioco nella Roma, li usavo alla Playstation". Il suo contratto prevede il riscatto non solo in base alle presenze, ma anche - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - ai minuti giocati e per adesso è arrivato solo a 50. Ovviamente Mourinho non lo reputa un titolare ed è improbabile che cambi idea a stretto giro anche perché è complicato scalare la gerarchia quando davanti ci sono Matic, Cristante, Pellegrini, Bove e da febbraio in poi Wijnaldum. Un’impresa che avrebbe demoralizzato chiunque, ma non il guineano: "Sono arrivato qui con l’obiettivo di restare a lungo. Ho massima umiltà per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi".