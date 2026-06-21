Lo stemma della "Roma 1927" sulla facciata. La foto di Paulo Dybala - candidato a diventare uomo simbolo del Centenario - nel maxi-schermo in Curva Sud nel rendering del progetto. Il sogno del popolo giallorosso di trasformare quel settore da 23 mila posti nell'amplificatore di voci più rumoroso d'Europa. Il nuovo stadio di Pietralata da 60.605 posti raduna già immagini e prospettive forti che lampeggiano da giorni nella mente dei tifosi. Lunedì il commissario straordinario agli stadi, Massimo Sessa, nominato dal governo, ha accelerato con la sua ordinanza l'iter autorizzativo per l'inizio dei lavori nell'aprile del 2027. Quella posa della prima pietra nel quadrante nord-est della Capitale, destinata ad aprire un'era nuova per il club con un orizzonte di concessione di 90 anni. Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Il progetto, dopo l'ok del Coni, sta ricevendo le approvazioni della Conferenza dei Servizi. Il tavolo tecnico finale tra tutti gli enti coinvolti dovrà emettere dopo due fasi di incontri con il club tra giugno, luglio e agosto il parere definitivo entro 90 giorni dall'emissione dell'ordinanza commissariale. La conclusione dell'iter burocratico è prevista per il 13 settembre. La delibera definitiva passerà in Aula Giulio Cesare, Campidoglio, per la ratifica e la dichiarazione di pubblica utilità finale, creando le condizioni per l'inizio dei lavori. A gennaio del prossimo anno il progetto esecutivo del club fornirà i dettagli ingegneristici millimetrici per ogni singola struttura, a febbraio-marzo si procederà alla gara d'appalto per i lavori e ad aprile la Roma e il Comune potranno celebrare la fatidica posa della prima pietra (con l'avvio degli scavi per le fondamenta e le opere di urbanizzazione primaria). La durata stimata dei lavori, finanziati da tre fondi privati, sarà di tre anni continui col taglio del nastro entro il 2031 per avere a disposizione l'impianto "di interesse strategico nazionale" anche per l'Europeo 2032.