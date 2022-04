Operazione quarto posto: la Juve è favorita, ma la Roma non sbaglia più

La corsa per la Champions sembra già delineata, ma la squadra di Mourinho è quella che ha più possibilità di superare i bianconeri, sconvolgendo anche la lotta per lo scudetto

La conseguenza aritmetica dello 0-1 di Torino e dell’1-0 della Roma a Genova è che magicamente la lotta per il quarto posto, e proprio per il traino dei giallorossi, si è in qualche modo riaperta, qualche spiraglio lo offre. Quattro squadre raccolte in 8 punti. In realtà hanno scarse possibilità di rimonta tutte e tre le inseguitrici della Juventus: la Lazio forse meno delle altre, a seguire l’Atalanta, che ha una partita in più da giocare e il calendario più morbido, poi la Roma, che però sta per affrontare due avversare terribili come Napoli e Inter. Ne consegue un evidente postulato: se le riuscisse la rimonta sulla Juventus, vorrebbe dire che la Roma avrebbe pure sconvolto anche la lotta per lo scudetto.