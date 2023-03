Olimpico pieno: tutti con Mou

Oggi c’è il Sassuolo, lo stadio è di nuovo sold out: serve una vittoria, e basta. L’occasione è d’oro. C’è tanto di Mourinho in questi “pienoni olimpici”: stavolta José non c’è su quella panchina (ci sarà il vice Foti) che si affaccia verso la Sud, sarà più facilmente nel pullman della squadra: il ricorso presentato dalla Roma non è servito, lo Special lo rivedremo dopo la sosta. La gente è con lui. Uno stadio intero dalla sua parte e quella della Roma. C’è chi come l’Airc (i Roma club) e poi come l’Utr (Unione tifosi romanisti) ha proposto la panolada come segno di vicinanza al tecnico. Di sicuro, fazzoletti bianchi o meno, tutti i 64 mila saranno al fianco del tecnico, considerato vittima di un’ingiustizia dopo il caso Serra. Anche la Curva è con lui, pronta a intervenire e modo suo, con cori, magari con uno striscione mirato. L’Olimpico - racconta Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - è stato già palcoscenico di proteste di questo tipo. Storica la panolada del 2001, durante la partita contro il Perugia, il 14 aprile. Tutti con Franco Sensi, in quel caso, coinvolto in “passaportopoli” e in altri veleni politico-arbitrali. Andando più indietro, anno 1998, i tifosi andarono allo stadio con i fischietti per esprimere sonoramente il loro sdegno e assecondare la protesta della società e del tecnico contro gli arbitri.