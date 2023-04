Olimpico, debutta il delivery allo stadio

Si potrà ordinare cibo direttamente quando si è seduti comodamente sugli spalti, per ora solo in tribuna Monte Mario

Arriva l'App per ordinare cibo direttamente quando si è seduti comodamente allo stadio Olimpico di Roma. Si tratta, come riporta Il Messaggero, di App Delivery Stadio Olimpico, un servizio che permetterà la consegna "a domicilio" del cibo in tribuna Monte Mario. Per ora, perché il progetto prevede un allargamento anche ad altri settori. Un modo per evitare le file al bar e avere panini e pizzette. Il progetto è stato fortemente voluto dalla società Sport e Salute che è proprietaria dell' Olimpico e punta a rendere la visione della gara più esperienziale che mai.