Oggi siamo tutti RickyCala

Siamo tutti RickyCala oggi: sarà in panchina, ma non importa. Ci siamo immedesimati in questo ragazzo diciottenne, che ha sconfitto la sfortuna ed è tornato da un infortunio devastante più forte di prima. Siamo tutti RickyCala perchè, scrive Il Messaggero, quel suo gol è stato un lampo che ci ha fatto alzare in piedi davanti al televisore.

Avevamo bisogno di un nuovo eroe perchè la modalità con cui si sta giocando è deprimente e poi la Roma anche quando vince non esalta e quando perde pensi di aver diritto a un risarcimento contro la depressione. Ed ecco che spunta Ricky: basteranno queste immagini positive contro il Sassuolo di De Zerbi? Speriamo, anche perchè i Friedkin meritano successi e soddisfazioni per la costanza che stanno dimostrando.