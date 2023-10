Oggi capiremo il nostro valore

Il Monza ci dirà dove siamo arrivati e cosa manca, perché la squadra di Palladino e Galliani è veloce, piena di talenti giovani, capace di mettere in difficoltà chiunque

Il Monza è un test perfetto per la Roma attuale, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Dopo due mesi, ci chiediamo se la squadra ha ripreso un assetto stabile, superando i guai, gli infortuni, i ritardi dei singoli. Bisogna riconoscere che in tanti anni mai c'era stata una partenza cosi travagliata e un merito in piu va a Mourinho, che è riuscito a tenere il timone di una barca che aveva numerose falle.