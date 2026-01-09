Non solo Raspadori, rivoluzione in attacco

L'idea, ma chiamiamola pure volontà/esigenza, di Gian Piero Gasperini - espressa anche in un altro incontro andato in scena ieri a Trigoria tra il tecnico, la proprietà e stavolta anche Massara - è il restyling del reparto offensivo. Costruire ora buona parte della Roma del prossimo futuro, calcolando che, per quel che concerne gli attaccanti, tra quelli che hanno poco convinto e quelli che vanno a scadenza, c'è da ricostruire. Ed è meglio farlo da subito. Raspadori è il primo tassello, quello che è mancato nello scorso mercato: Jack è uno che può giocare alle spalle della punta oppure da centravanti di movimento. La trattativa - scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero - ormai è in dirittura di arrivo, bisognerà solo attendere il suo ok definitivo. La missione di Massara non si ferma certo a Raspadori. Il nodo è sul centravanti, e la Roma è pronta a cedere Dovbyk: Ferguson, fino a quando non si materializzerà a Trigoria anche Zirkzee non si muoverà e forse non o farà nemmeno dopo, la decisione verrà presa a fine stagione, mentre Artem, al momento infortunato, è a caccia di una sistemazione. Discorso diverso sugli altri esterni. ElSha è a scadenza e se ci fosse la possibilità di sostituirlo, al Roma la coglierebbe al volo. Ma non èquesta la priorità del tecnico. Gasp vorrebbe sostituire Bailey, soprattutto per questione legate alle sue condizioni fisiche. A destra in questo momento ci sono solo Dybala e Soulé, a Gasp servirebbe un altro da poter spendere su tutte e due le fasce, specie a sinistra. Ed ecco che ricorre insistentemente il nome di Gudmundsson, che vedrebbe la Roma come un upgrade. Gasp, invece, per il nuovo difensore è disposto ad aspettare o addirittura farne a meno. Quelli buoni costano (20-25 milioni), vedi Oosterwolde del Fenerbahçe. C'è la possibilità di arrivare a Dragusin, in prestito dal Tottenham.