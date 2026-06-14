È oggi il giorno di Donyell Malen, in campo nella serata italiana contro il Giappone. Una partita da subito insidiosa per l'Olanda, che anche in patria è alle prese con la questione attacco e il ruolo di punta titolare. Il giocatore della Roma è reduce da mesi pazzeschi, ma qualche errore grossolano nelle ultime due amichevoli ha acceso un po' di critiche. Nonostante questo, la stragrande maggioranza è ancora dalla parte di Malen: "Per me non c'è niente da discutere. Farei giocare lui in attacco. Depay ha sicuramente dimostrato di meritarselo quel posto, questo è chiaro. Ma non è ancora in forma", le parole dell'ex nazionale olandese Ibrahim Afellay ora vice-allenatore del PSV e in questi giorni opinionista per 'NOS'.

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"Dovremmo forse mettere in panchina uno come Malen, che è al culmine della sua forma e che da sei mesi gioca in modo brillante con la Roma, solo perché ha sbagliato delle occasioni in due partite? Credo anche che gli si debbano dare delle opportunità e fiducia a lungo termine. È il futuro dell'Olanda", continua Afellay. E della stessa opinione sembrano anche i tanti tifosi olandesi in America intervistati da 'Dazn' proprio sul giocatore della Roma: "Segnerà oggi, sarà il top scorer!", "Mi piace molto, sarà determinante!", "Fino ad ora non ha avuto la possibilità di dimostrare tutto quello che vale, spero ci riesca in questo torno", alcuni dei commenti.