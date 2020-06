Niente match in chiaro, ma i gol sono per tutti

Niente da fare. Oggi e domani il calcio non sarà in chiaro, scrive Emiliano Bernardini su Il Messaggero.

Torino-Parma si vedrà su Sky e Verona-Cagliari su Dazn. Così come Atalanta-Sassuolo (ore 19,30 Sky) e Inter-Sampdoria (ore 21,45 Sky). Insomma la ripartenza per tutti che il ministro dello Sport, Spadafora aveva chiesto a gran voce sarà solo per gli abbonati.

Difficilissimo trovare un accordo visto che nei giorni precedenti non è arrivata la fumata bianca. Impossibile mettere tutti d’accordo. Ecco perché ieri la Lega di serie A ha scritto una lettera a Spadafora. A sbarrare la strada ci hanno pensato i paletti messi dall’Antitrust.

Sky e Dazn si erano dichiarate disponibili a trasmettere le partite in chiaro senza pubblicità prima, dopo e durante la gara,ma il pericolo di possibili cause futuro ha fatto demordere tutti. Qualsiasi rete sul digitale (Mediaset si era già rivolta ad AgCom) avrebbe potuto impugnare l’accordo puntando sulla diminuzione di ascolti.

Una vittoria, Spadafora, alla fine, l’ha ottenuta lo stesso. Se le gare non saranno in chiaro i gol saranno per tutti. Sì alla riduzione dell’embargo sugli highlights. A partire da martedì, ogni giorno in cui ci saranno le partite, andrà in onda alle 21,30 su Rai Due una striscia di 20 minuti dove verrà manda in onda un’ampia sintesi delle gare. Su Mediaset, che possiede un pacchetto differente, le sintesi delle partite andranno in onda dalle 23,30.