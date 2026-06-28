Sergio Oliveira è tornato a Roma per qualche giorni. Il portoghese - invitato al matrimonio di El Shaarawy e Ludovica Pagani - ha rincontrato anche gli ex compagni Pellegrini, Cristante e Mancini con i quali ha alzato la Conference League nel 2022. L'ex centrocampista giallorosso sui social ha pubblicato le foto della festa: "Roma é speciale. Mi ha portato tanto. Non solo momenti sportivi ma principalmente persone fantastiche. Sono felicissimo di poter essere qui in questa bellissima giornata, un momento davvero speciale del mio amico Ste. Anche se abbiamo trascorso poco tempo insieme, quando si condividono gli stessi valori diventa facile capirsi e tendersi una mano. Grazie a voi e vi auguro una vita piena di felicità".