Nicolò, vita da separato in casa. Conte non rilancia, c’è il Psg

Nicolò Zaniolovorrebbe parlare e spiegare la sua versione dei fatti. AI momento non può farlo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, gli è stato consigliato il silenzio e il contratto che ha con la Roma gli consente di rilasciare interviste solo se concordate. Vorrebbe mettere a tacere le critiche che legge sui social, ma per adesso l’unico modo che ha trovato è limitare i commenti sotto le sue foto. Non è andato a La Spezia con la squadra, ma ieri mattina si è allenato con il gruppo come ha sempre fatto negli ultimi giorni.