Nico rifiuta, furia Roma

La telenovela è finita. Riprenderà a giugno, questo è certo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Ma almeno per gennaio la giornata di ieri ha chiuso la possibilità di un trasferimento di Zaniolo. L'incontro tra l'agente Vigorelli e il Boumemouth, durato tre ore, non ha prodotto aperture, nonostante la proposta pluriennale del club inglese non fosse da disdegnare (3.5 milioni più bonus). Nicolò è disposto ad aspettare giugno. Il progetto del Boumemouth, che pur di avere il ragazzo era disponibile ad inserire una clausola che, nel caso di retrocessione, il calciatore si sarebbe potuto liberare portando un'offerta di pari valore a quella per acquistario dalla Roma. non lo ha convinto. Sognava la Premier ma quella che conta. non sgomitare in un club che rischia seriamente di scendere in Championship. Così si conclude l'ennesima puntata di una storia senza fine. All’orizzonte, per gennaio, non c'è più nessuno. Ora si apre l'ennesimo capitolo, probabilmente il più delicato, e riguarderà la gestione del ragazzo sino a giugno. Nicolò ha già fatto trapelare che da lunedì tornerà a disposizione di Mourinho, ma l'atteggiamento del ragazzo e del suo entourage ha innervosito la dirigenza giallorossa che ha in mente provvedimenti disciplinari per il giocatore.