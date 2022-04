Nela: “Cuore e carattere come col Dundee”

L'ex calciatore della Roma, che giocò la sfida con gli scozzesi, presenta anche le analogie con quella di domani: "Da qui si misura lo spessore di un gruppo. Mourinho lo adoro"

Bodo come Dundee United. Il clima che si sta creando attorno a questo match ricorda la vigilia contro gli scozzesi, ritorno della semifinale di Coppa dei Campioni. L’Olimpico sarà pieno – il 25 aprile 1984 ci furono 68.060 spettatori – e la voglia non è solo quella di ribaltare il risultato, ma anche rifilare una lezione “esemplare” ai norvegesi. Sebino Nela giocò la doppia sfida contro il Dundee e racconta le analogie a Stefano Boldrini su 'Il Messaggero': "Qualche giorno prima del match di ritorno i giornali italiani riportarono alcune espressioni pesanti dell’allenatore del Dundee contro gli italiani. “Italian Bastards” ripetuto più volte. Questi insulti ci indignarono e a fine match si scatenò la nostra reazione".

Non c’è il rischio che un eccesso di tensione possa danneggiare la Roma contro i norvegesi? "In queste situazioni si misura lo spessore di un gruppo. Quel giorno scendemmo in campo con la carica di chi era pronto a dare il mille per cento. La sfida contro il Bodo va affrontata così, anche perché il pubblico della Roma storicamente, di fronte a una prestazione di cuore e di carattere, non condannerà mai i giocatori".