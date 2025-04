Ndicka assicura: “Non è mai rigore”. Festeggia anche Dybala: “Siete forti”

Brilla la stella di Soulé a San Siro. Dopo il gol contro la Lazio e l'assist decisivo con il Verona, Matias ha mandato al tappeto l'Inter - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - e si gode il premio di migliore in campo. Un cambio di passo nel 2025 dove ha realizzato 4 reti e due passaggi vincenti: "All'inizio non è stato facile, ma adesso col mister che mi ha dato fiducia mi sento molto bene”. Una crescita esponenziale quella dell'argentino che ora sogna anche la nazionale con Scaloni che lo tiene d'occhio. Soulé continua a migliorare anche grazie ai consigli di Dybala fuori dal campo: "Paulo è un idolo. Provo a imparare da lui e anche dai più grandi, Ascolto tutti e cerco di fare il meglio". Nei giorni scorsi ha compiuto 22 anni ed ha festeggiato al meglio. A Milano la Roma ha mantenuto la porta inviolata per la 14a volta in campionato (Svilar primo in questa speciale classifica). Dieci clean sheet sono arrivati con Ranieri in panchina, anche grazie alle prestazioni di Ndicka e Mancini. L'ivoriano ieri è stato tra i migliori in campo e protagonista del contrasto con Bisseck nel finale: "È un duello d'area di rigore. Non si danno dei rigori così, è calcio per me. Lui è un difensore e lo sa". Ha seguito la Roma da casa Dybala che ha dovuto annullare il viaggio a Milano per non perdere nessun giorno d'allenamento (ieri ha svolto terapie). Ma ha mandato un messaggio sui social: "Quanto siete forti".