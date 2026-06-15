Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo D'Amico puntano la Premier League per rinforzare la rosa della Roma in vista della stagione 2025-2026, soprattutto in ottica Champions League. La strategia del tecnico segue il modello già applicato con Ademola Lookman (ex Leicester) e Donyell Malen (ex Aston Villa): giocatori non brillati nel campionato inglese ma capaci di fare la differenza in Serie A. In pole position c'è Mason Greenwood, ex Manchester United attualmente al Marsiglia; a seguire Crysencio Summerville, retrocesso con il West Ham e già a segno al Mondiale; Mathys Tel, fuori dalla lista Champions del Tottenham; Dan Ndoye, deludente al Nottingham Forest; e Devyne Savona, terzino ex Juventus fermo per infortunio al ginocchio.

Mercato Roma, Greenwood la priorità

La trattativa più calda è sicuramente quella che porta a Greenwood che in Premier ci sarebbe rimasto sicuramente se non fosse scoppiato lo scandalo legato alle presunte violenze domestiche (va ribadito che l'accusa è stata poi ritirata). L'accordo col Marsiglia non è stato ancora trovato ma ci sono tutte le buone intenzioni per chiuderlo entro il 30 giugno. Al vaglio c'è un'offerta in prestito con obbligo di riscatto per una valutazione totale di 45 milioni.ha già dato il suo gradimento, si attende ora l'uscita di Soulé per dare l'assalto finale e portare in serie A un giocatore di indubbio valore.

Summerville e il problema dell'ingaggio monstre

Troppo per il monte ingaggi giallorosso. Se non abbasserà le pretese (difficile lo faccia soprattutto dopo l'ottimo esordio al Mondiale) si andrà su altri profili. E nella lista ci sono senza dubbioIl francese piace da tempo a Gasperini e a gennaio sarebbe venuto di corsa a Roma. Anche perché al Tottenham trova poco spazio come dimostra l'esclusione dalla lista Champions della scorsa stagione. Prezzo? Siamo sui 25-30 milioni. E proprio il possibile passaggio di Summerville agli Spurs potrebbe agevolare l'affare.

Ndoye piace a Gasp, ma costa troppo

Savona torna in Serie A? Oltre alla Roma c'è l'Atalanta

Costa di più, impegnato con la Svizzera ai Mondiali. L'ex Bologna è stato acquistato appena un anno fa per 42 milioni, difficile chiederne di meno. Ma decisiva potrebbe essere la volontà del calciatore che in Italia ha fatto spesso la differenza e che ha incontrato qualche problema di troppo in PremierChi può partire da Nottingham è invecemesso nel mirino anche dall'Atalanta. L'ex Juve - reduce da infortunio al ginocchio - ha aperto al ritorno in Italia e potrebbe essere il rinforzo ideale per ricoprire una delle due fasce basse insieme a. Gasperini, infatti, vorrebbe tre rinforzi prioritari e uno di questi riguarda proprio il ruolo di terzino considerati i dubbi su Angelino e il ritorno di Tsimikas al Liverpool.

La situazione di Alajabegovic e Paixao

Poi si seguirà l'onda del mercato e quella delle cessioni. In soldoni: se dovesse partire Koné si andrà su un centrocampista di livello e via dicendo. Intanto gli occhi sono fissi sulla Premier, almeno per il momento. Non rientrano nei parametri, infatti, i variaccostati in questi giorni alla Roma. Il primo è giudicato un profilo troppo acerbo da Gasperini, il secondo non convince più di tanto rispetto ai profili sopra elencati.