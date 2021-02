Murales e tifosi a pulire le piazze

La Roma celebrerà il 150esimo anniversario di Roma Capitale. Ieri nella sede del I Municipio è stata organizzata una tavola di confronto sullo spreco alimentare con il supporto del World Food Programme. “Grazie all’attività di Roma Cares e alle sue campagne di impatto sociale, la connessione spontanea con il territorio si è trasformata in un impegno costante” ha spiegato Stefano Scalera, Head of Government Affairs della Roma. Come scrive Gianluca Lengua su “Il Messaggero”, verranno realizzati dei murales di personaggi rappresentativi della romanità, interventi di riqualificazione e pulizia di alcune piazze assieme ai tifosi e visite con studenti in luoghi storici della città. Sabato, per Juve-Roma, sulla maglia dei giallorossi ci sarà la scritta “Roma Capitale 1871-2021″.