Mourinho: “Zaniolo? Vorrei che restasse”

Alla vigilia del match con la Cremonese, José si è divertito a dispensare assist sotto forma di messaggi. Per una volta, nemmeno troppo criptici. Ha così iniziato con la società sulla questione Zaniolo: "Nei puzzle che abbiamo costruito, come caratteristiche dei giocatori, è molto più importante per noi rispetto a prima. Fisicamente è agile e fresco, merito suo e poi nostro, come staff. Ma se mi chiedete se resta dico che è una domanda per lui e per il direttore. A me piacerebbe molto se restasse qui".