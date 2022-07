Mourinho spinge per Dybala. Il Psg ha offerto Wijnaldum

Le voci si rincorrono, aumenta l’attesa: Paulo Dybala è sul mercato e cerca squadra. La Roma è alla finestra e quasi per esclusione viene visto da più parti come il club più vicino a chiudere l’affare. Da un lato l’Inter è in overbooking in attacco, dall’altro il Napoli si è impantanato sui diritti d’immagine, scrive sul Messaggero Gianluca Lengua. Il problema paradossalmente non sembrerebbe nemmeno l’ingaggio, anche se la Joya dovrebbe comunque venire incontro ai giallorossi. Lo scoglio, per adesso, rimangono le commissioni dopo la stretta imposta dai Friedkin la scorsa estate.