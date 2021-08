Mourinho prova la vera Roma

Stasera amichevole in Spagna contro il Betis Siviglia per la Unbeatables Cup

Prove di Roma. Di vera Roma. O almeno di quella che, aspettando notizie dal mercato, appare la più simile a quella che debutterà in Conference League il 19 agosto e/o tre giorni dopo in campionato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Questa sera alle 22 ora italiana (diretta Sky Sport) Dzeko e compagni affrontano il Betis per la Unbeatables Cup', in programma al Benito Villamarin. Difficilmente Cristante e Shomurodov partiranno dal primo minuto ma l'idea è quella di inserirli a partita in corso e iniziare a capire se ciò che ha in mente, può avere un seguito sul campo. Bryan, in assenza di Xhaka o di un regista ormai atteso nel rush-finale del mercato (dopo aver operato almeno un paio di cessioni), tornerà all'antico. Nel ruolo nel quale esordì con il Milan e cercò la consacrazione al Benfica. Non andò benissimo, tant'è vero che il salto di qualità lo fece all'Atalanta come incursore/trequartista.