Mourinho porta tutti in Portogallo: ritiro a Carvoeiro dal 26 luglio al 6 agosto

Josè Mourinho porta la Roma a casa sua, in Portogallo, per un ritiro che andrà in scena dal 26 luglio al 6 agosto, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La località prescelta è quella di Carvoeiro (65 chilometri da Faro), nel blindatissimo resort di lusso a 5 stelle Tivoli Carvoeiro Algarve. Il ritiro costerà alla società circa 400 mila euro – spostamenti esclusi – e garantirà alla squadra la possibilità di contare su enormi sale meeting, Spa, ristorante, due piscine e una terrazza che affaccia sull’oceano. Quattro le amichevoli previste per il periodo in questione: l’unica ufficializzata è quella contro il Betis Siviglia del 7 agosto, ma ci saranno anche il Porto, il Siviglia e un’altra avversaria ancora da definire. A porte chiuse i primi due test della Roma, contro Montecatini e Ternana, fissati per il 15 e il 18 luglio alle 18. La società trasmetterà gli highlights sui social, mentre la prima amichevole che sarà trasmessa integralmente sarà quella con la Triestina, fissata per mercoledì 21 alle 17.10.