Mourinho picchia forte: “Dopo 22 anni si segna ancora in fuorigioco”

La tregua tra lo Special One e gli arbitri, con i complimenti a Sozza per la direzione di Inter-Roma, è già dimenticata

Era soltanto una questione di tempo. La tregua Mourinho-arbitri, con i complimenti a Sozza per la direzione di Inter-Roma, è già dimenticata, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Tra Pairetto e Fabbri, l’ultimo weekend calcistico dello Special One è stato lungo e indigesto. Più che l’arbitro di Ravenna, del quale nel match pareggiato 0-0 contro il Bologna non ha condiviso il metro di giudizio, ritenuto troppo ondivago, l’obiettivo numero uno di José è diventato il fischietto di Torino, protagonista suo malgrado di Spezia-Lazio. E così, alla prima occasione, è arrivata l’immancabile frecciata: “In 22 anni che alleno, due cose non sono cambiate. Mi riferisco alle domande su chi ha giocato e chi no e la possibilità di vincere con un gol in fuorigioco. Si poteva 22 anni fa e si può anche adesso. Perché sabato è accaduto proprio questo. Se voi volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco nel 2022, allora dovete farmi nuovamente la domanda sulla prostituzione intellettuale”. Apriti cielo. José non menziona mai la Lazio ma ci vuole molto poco a capire che il portoghese si riferisce al gol del 4-3 di Acerbi. La replica del club biancoceleste di ieri è la scontata conferma. Pairetto torna così nel mirino. È l’arbitro che quest’anno gli ha fatto perdere maggiormente la pazienza tanto da rimediare un’espulsione in Roma-Verona dello scorso 20 febbraio. Le famose manette interiste vengono sostituite all’Olimpico dal gesto del telefono che sa tanto di passato.