Mourinho, la “famiglia” e quelle lacrime che raccontano…

L’uomo tutto d’un pezzo si è commosso e quella foto ha fatto il giro d’Europa

Da queste parti, di lacrime ne abbiamo viste, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Di gioia, raramente . Più per delusioni. Roma, la Roma ha fatto piangere José Mourinho , l’uomo tutto d’un pezzo. Quella foto ha fatto il giro d’Europa, è passata dalla Spagna, si è fermata in Inghilterra, bolle in Italia. Mou così non lo avevamo ancora visto.

Mou, esplode d’amore e si commuove, perché ha costruito una famiglia e lui ne è il padre orgoglioso. Piange, ma non ha vinto la Champions; piange e non sta per andarsene; piange perché ha visto una città in delirio, tifosi di ogni età per strada, colori, suoni, bandiere, quell’Olimpico. Ha pianto, fa fatto piangere. È apparso come un uomo a cui basta una piccola gioia per emozionarsi, una semplice finale di Conference.