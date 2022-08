Mourinho e la squadra dal Papa a settembre

La visita poteva andare in scena anche in queste ore ma problemi logistici ne hanno impedito l'organizzazione

Mourinho e la Roma sono pronti a incontrare Papa Francesco. L’appuntamento è in agenda per settembre, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Poteva andare in scena anche in queste ore ma problemi logistici hanno impedito che la visita della delegazione giallorossa (con la coppa della Conference League ospite speciale) avvenisse prima del match contro lo Shakhtar Donetsk, previsto domani all’Olimpico (ore 20.45, in tv su Dazn).