Mourinho: “Datemi una punta da 30 gol”

Lo Special One "disegna" il suo attaccante per l'avventura in giallorosso: Icardi sembra destinato altrove, c'è Belotti

Mourinho regala possibili indicazioni di mercato, scrive Stefano Carina su "Il Messaggero". Alcune immediate ("Trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo metto nella valigia per Roma"), altre meno: "Ci sono quegli attaccanti che quando non segnano continuano comunque a giocare. Kane è uno di quelli, se pensi a Rooney a volte faceva il centrocampista". Visto che al momento Icardi sembra pensare ad altro, il secondo identikit sembra sposarsi alla perfezione col Belotti. O ad esser "maligni" con quello di Dzeko. Lo special One, abile comunicatore, è consapevole che quanto dice, verrà poi utilizzato per spostare l'attenzione su un determinato obiettivo di mercato. Per Belotti Pinto è fermo all'ultima proposta che il Torino ha definito off the record "irricevibile": 15 milioni più tre di bonus.