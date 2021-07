Mou, si sceglie. E Pedro finisce tra gli esuberi

Lo spagnolo nel gruppo di chi lavora a parte. Anche Dzeko e Smalling di fatto sul mercato

Prima della conferenza stampa il mister diramerà i convocati per il ritiro. Nell’elenco di chi non parteciperà ci sono: Pastore, Nzonzi, Fazio, Coric , Bianda, Santon e una serie di giovani di rientro dai prestiti. Oltre a questi figura anche Pedro. Da leader ad esubero in pochi giorni. Questo lo avvicina ad altri due leader dello spogliatoio: Smalling e Dzeko .

I due saranno con la prima squadra, ma il segnale arriva dalla Roma che ha dato il là all’agente del bosniaco per trovarsi una squadra e poi è molto attenta a capire se per il difensore ci potranno essere delle offerte. Pedro e Smalling pagano le difficoltà fisiche di questa stagione. Per il centravanti la questione è diversa. Nel suo caso ballano questioni economiche. Per ora Mourinho, però, se lo tiene stretto. Il tecnico aspetta anche un’accelerazione per Xhaka.